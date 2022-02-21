Коронавірус у Львові та області: статистика на 21 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 21 лютого

За минулу добу у міських ковід-лікарнях померло двоє хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 21 лютого, продовжує поширюватися, утім після вихідних демонструє спадання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 300 961 підтверджений випадок інфікування коронавірусом , з яких 6 534 - летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

" За минулу добу лабораторні центри провели 1068 ПЛР-тестів. Відтак, 290 – позитивні, з них львів’ян – 112", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 287 пацієнтів: 268 з них має COVID-19, 35 – у реанімації, 27 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 12 осіб, (з них вакцинований – 1), виписано – 5, померло – 2.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 5 хворих (не вакциновані), виписано – 2, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 2 хворих (не вакциновані), виписано – 3, померло – 2;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 3 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 2 хворих (з них вакцинований – 1), нікого не виписано, ніхто не помер.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 576 ПЛР-тестів. Відтак 736 – позитивні, з них львів’ян – 240.

15 лютого – 1 627 ПЛР-тестів. Таким чином, 999 – позитивні, з них львів’ян – 149.

16 лютого – 2867 ПЛР-тестів. Таким чином, 919 – позитивні, з них львів’ян – 216.

17 лютого – 2203 ПЛР-тести. Таким чином, 1665 – позитивні, з них львів’ян – 655.

18 лютого – 1756 ПЛР-тестів. Відтак, 1490 – позитивні, з них львів’ян – 483.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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