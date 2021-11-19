Коронавірус у Львові та області: статистика на 19 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 19 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 10 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 19 листопада, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 202 635 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5191 – летальний.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 2166 ПЛР-тестів. Відтак, 1017 – позитивні, з них львів’ян – 352. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 750 осіб: 733 з них має COVID-19, 62 – у реанімації, 48 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів поступило 49 осіб, (з них вакцинованих – 7), виписано – 62, померло – 10.

Із них:

ЛШМД поступило 15 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 36, померло – 6.

8 МКЛ поступило 13 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 16, померло – 2.

1 МКЛ поступило 10 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 6, померло – 1.

5 МКЛ поступило 11 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 4, померло – 1.

Вчора, 18 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3028 ПЛР-тестів: 1021 – позитивний, з них львів’ян – 387

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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