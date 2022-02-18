Коронавірус у Львові та області: статистика на 18 лютого

За минулу добу у міських ковід-лікарнях померло 5 хворих.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 18 лютого, демонструє невелике спадання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 299 125 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6503 - летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 1756 ПЛР-тестів. Відтак, 1490 – позитивні, з них львів’ян – 483", – розповіли у міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 345 пацієнтів: 318 з них має COVID-19, 37 – у реанімації, 35 людей підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 42 особи, (з них вакцинованих – 5), виписано – 41, померло – 5.
З них:
- у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 15 хворих (не вакциновані), виписано – 6, ніхто не помер;
- у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 20 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 24, померло – 4;
- у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 3 хворих (не вакциновані), виписано – 6, помер – 1;
- у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 4 хворих (не вакциновані), виписано – 5, ніхто не помер.
Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 576 ПЛР-тестів. Відтак 736 – позитивні, з них львів’ян – 240.
15 лютого - 1 627 ПЛР-тестів. Відтак 999 – позитивні, з них львів’ян – 149.
16 лютого - 2867 ПЛР-тестів. Відтак, 919 – позитивні, з них львів’ян – 216.
17 лютого - 2203 ПЛР-тести. Відтак, 1665 – позитивні, з них львів’ян – 655.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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