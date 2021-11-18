Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 18 листопада

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 18 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 9 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 18 листопада, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 201 618 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5143 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 3028 ПЛР-тестів. Відтак, 1021 – позитивний, з них львів’ян – 387. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 773 особи: 747 з них має COVID-19, 63 – у реанімації, 51 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 46 осіб, (з них вакцинованих – 11), виписано – 58, померло – 9.

Із них:

ЛШМД поступило 20 осіб, (з них вакцинованих – 7), виписано – 28, померло – 5.

8 МКЛ поступило 14 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 15, померло – 1.

1 МКЛ поступило 5 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 3, померло – 2.

5 МКЛ поступило 7 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 12, померло – 1.

Вчора, 17 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 4074 ПЛР-тести: 721 – позитивний, з них львів’ян – 223.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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