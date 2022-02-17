Коронавірус у Львові та області: статистика на 17 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 17 лютого

За минулу добу у міських ковід-лікарнях померло 4 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 17 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 297 635 підтверджених випадків інфікування коронавірусом .

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

" За минулу добу лабораторні центри провели 2203 ПЛР-тести. Відтак, 1665 – позитивні, з них львів’ян – 655", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 349 пацієнтів: 325 з них має COVID-19, 34 – у реанімації, 32 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 54 особи, (з них вакцинованих – 11), виписано – 68, померло – 4.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 13 хворих (не вакциновані), виписано – 10, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 26 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 37, померло – 3.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 7 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 10, помер – 1.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 8 хворих (з них вакцинованих – 4), виписано – 11, ніхто не помер.

14 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 576 ПЛР-тестів. Відтак 736 – позитивні, з них львів’ян – 240.

15 лютого - 1 627 ПЛР-тестів. Відтак 999 – позитивні, з них львів’ян – 149.

16 лютого - 2867 ПЛР-тестів. Відтак, 919 – позитивні, з них львів’ян – 216.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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