Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 15 лютого

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 15 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 7 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 лютого, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 295 051 підтверджений випадок інфікування коронавірусом , з яких 6 437 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Також читайте Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилась удвічі: статистика на 15 лютого

" За минулу добу лабораторні центри провели 1 627 ПЛР-тестів. Відтак 999 – позитивні, з них львів’ян – 149", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 426 пацієнтів: 404 з них має COVID-19, 35 – у реанімації, 33 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшла 41 особа, (з них вакцинованих – 5), виписано – 77, померло – 7.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 8 хворих (не вакциновані), виписано – 19, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 25 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 37, померло – 4;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 4 хворих (не вакциновані), виписано – 11, померло – 3;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 4 хворих (вакциновані – 3), виписано – 10, ніхто не помер.

14 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 576 ПЛР-тестів. Відтак 736 – позитивні, з них львів’ян – 240.

Ліки від коронавірусу отримали перші українські пацієнти | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

Ніколи не хворіла і була двічі вакцинованою: мати розповіла про смерть 23-річної вагітної доньки у лікарні Ужгорода

Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Рецепт на порятунок: що робити, коли "швидка" не встигає на виклики, а сімейний лікар звільнився