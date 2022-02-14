Коронавірус у Львові та області: статистика на 14 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 14 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 4 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 14 лютого, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 294 052 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6 421 – летальний.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 1576 ПЛР-тестів. Відтак, 736 – позитивні, з них львів’ян – 240", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 469 пацієнтів: 455 з них мають COVID-19, 42 – у реанімації, 39 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 17 осіб, (з яких вакцинованих – 3), виписано – 15, померло – 4.

Із них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) поступило 5 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) поступило 10 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 13, померло – 3;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) поступив 1 хворий (не вакцинований), виписано – 2, ніхто не помер;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) поступив 1 хворий (вакцинований), нікого не виписано, помер – 1.

13 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1502 ПЛР-тестів, з яких 1195 – позитивні. Серед них львів’ян – 493.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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