Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 12 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 11 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 12 листопада, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на ранок у регіоні був вже 196 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 3435 ПЛР-тестів, з них 1154 – позитивні (443 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста з пневмоніями, станом на ранок 12 листопада, перебували 909 осіб: 861 із них має COVID-19, 82 особи – в реанімації, 67 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 89 осіб, виписано – 82, померло – 11.

Із них:

ЛШМД: поступило – 42 особи (з них вакцинованих – 5), виписано – 37, померло – 9.

8 МКЛ: поступило – 21 особа (з них вакцинованих – 2), виписано – 15, померло – 0.

1 МКЛ: поступило – 15 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 20, померло – 2.

5 МКЛ: поступило – 11 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 10, померло – 0.

Вчора, 11 листопада, лабораторні центри у Львові та області провели 3646 ПЛР-тестів, з них 1253 – позитивні (521 – серед львів’ян)

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

Коронавірус у Львові: з 47 пацієнтів у реанімації на апаратах ШВЛ немає жодного вакцинованого

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