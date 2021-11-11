Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 11 листопада

Коронавірус у Львові та області зробив стрибок угору: статистика на 11 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 14 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 11 листопада, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 195 637 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 3646 ПЛР-тестів, з них 1253 – позитивні (521 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста з пневмоніями, станом на ранок 11 листопада, перебувають 913 осіб: 882 з них мають COVID-19, 82 особи – в реанімації, 73 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступили 83 особи, виписані – 84, померли – 14.

Із них:

ЛШМД: поступило – 56 осіб (з них вакцинованих – 6), виписано – 40, померло – 11.

8 МКЛ: поступило – 11 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 15, померло – 2.

1 МКЛ: поступило – 11 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 20, померло – 1.

5 МКЛ: поступило – 5 осіб (з них вакцинованих – 0), виписано – 9, померло – 0.

Вчора, 10 листопада, лабораторні центри у Львові та області провели 4771 ПЛР-тест, з них 1021 – позитивні (303 – серед львів’ян).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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