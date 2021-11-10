Коронавірус у Львові та області демонструє спад: статистика на 10 листопада

Коронавірус у Львові та області демонструє спад: статистика на 10 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 11 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 10 листопада, пішов на спад Так, станом на 08:00 у регіоні вже 194 384 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 4771 ПЛР-тест, з них 1021 – позитивний (303 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста з пневмоніями, станом на ранок 10 листопада, перебувають 928 осіб: 894 з них мають COVID-19, 77 осіб – у реанімації, 63 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 87 осіб, виписано – 86, померло – 11.

Із них:

ЛШМД: поступило – 43 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 52, померло – 8.

8 МКЛ: поступило – 17 осіб (з них вакцинованих – 0), виписано – 20, померло – 3.

1 МКЛ: поступило – 16 осіб (з них вакцинованих – 7), виписано – 10, померло – 0.

5 МКЛ: поступило – 11 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 4, померло – 0.

Вчора, 9 листопада, лабораторні центри у Львові та області провели 2504 ПЛР-тести, з них 1352 – позитивні (612 – серед львів’ян).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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