У Львові та області сотні нових хворих на коронавірус: статистика на 1 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 794 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 жовтня, продовжує поширюватися високими темпами.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 150 908 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 794 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 288. Загалом проведено 2583 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 136 834 людини уже одужали, 3901 інфікований, на жаль, помер.
Вчора, 29 вересня, у Львові та області було підтверджено 927 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 351. Проведено 2795 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, в Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинація підлітків.