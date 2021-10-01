У Львові та області сотні нових хворих на коронавірус: статистика на 1 жовтня

У Львові та області сотні нових хворих на коронавірус: статистика на 1 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 794 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 жовтня, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 150 908 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 794 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 288. Загалом проведено 2583 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 136 834 людини уже одужали, 3901 інфікований, на жаль, помер.

Вчора, 29 вересня, у Львові та області було підтверджено 927 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 351. Проведено 2795 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, в Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинація підлітків.

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