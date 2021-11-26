Коронавірус у Львові та області: скільки хворих і госпіталізованих станом на 25 листопада

Коронавірус у Львові та області: скільки хворих і госпіталізованих станом на 25 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 7 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 26 листопада, пішов на спад.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 207 286 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5383 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2058 ПЛР-тестів. Відтак, 850 – позитивні, з них львів’ян – 271. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 605 осіб: 585 з них має COVID-19, 52 – у реанімації, 40 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 45 осіб, (з них вакцинованих – 8), виписано – 56, померло – 7.

Із них:

ЛШМД надійшло 23 особи, (з них вакцинованих – 2), виписано – 21, померло – 6.

8 МКЛ надійшло 7 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 22, ніхто не помер.

1 МКЛ надійшло 7 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 8, померло – 1.

5 МКЛ надійшло 8 осіб, (з них вакцинований – 1), виписано – 5, ніхто не помер.

Вчора, 24 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2374 ПЛР-тести, позитивних 1048. З них львів’ян – 384.

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