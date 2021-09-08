Коронавірус у Львові та області зберігає високі темпи: статистика на 8 вересня

Коронавірус у Львові та області зберігає високі темпи: статистика на 8 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 157 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 вересня, продовжує поширюватися досить високими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 715 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 157 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 53. Загалом проведено 1286 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 042 людини уже одужали, 3733 інфікованих, на жаль, помери.

Вчора, 6 вересня, у Львові та області було підтверджено 165 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 34. Проведено 947 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, ВООЗ звинуватила багаті країни у "подовженні пандемії" через накопичення COVID-вакцин.

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