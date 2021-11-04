Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 4 листопада

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 4 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померли 22 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 4 листопада, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 186 866 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 3109 ПЛР-тестів, з них 1400 – позитивні (490 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 4 листопада, перебувають 949 осіб: 886 із них мають Covid-19, 67 осіб – у реанімації, 60 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 104 особи (із них вакцинованих – 12), виписано – 98, померло 22.

Із них:

ЛШМД: поступило – 47 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 56, померло – 17.

8 МКЛ: поступило – 29 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 24, померло – 3.

1 МКЛ: поступило – 16 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 6, померло – 1.

5 МКЛ: поступило – 12 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 12, померло – 1.

Вчора, 3 листопада, у Львові та області лабораторні центри провели 4996 ПЛР-тестів, за якими отримали 1178 позитивних результатів (403 — серед львів’ян).

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