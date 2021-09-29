Коронавірус у Львові та області пішов угору: статистика на 29 вересня

Коронавірус у Львові та області пішов угору: статистика на 29 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 458 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 29 вересня, знову демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 149 187 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 458 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 167. Загалом проведено 2539 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 136 624 особи уже одужали, 3879 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 28 вересня, у Львові та області був підтверджено 427 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 185. Проведено 1377 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, у дитячому будинку під Луцьком стався спалах COVID-19: серед хворих є діти, яким менше року.

Новини України: у луцькому дитбудинку стався спалах коронавірусу

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