Коронавірус у Львові та області знову рвонув угору: статистика на 27 жовтня

Коронавірус у Львові та області знову рвонув угору: статистика на 27 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 1426 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 27 вересня, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 175 890 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 5449 ПЛР-тестів. Відтак, 1426 – позитивні, з них львів’ян – 631. Залишку проб у холодильнику немає", - розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах перебуває 876 осіб: 838 з них має Covid-19, 65 – у реанімації, 33 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 88 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 94, померло - 15.

Із них:

ЛШМД поступило 47 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 57, померло – 6.

8 МКЛ поступило 20 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 16, померло – 5.

1 МКЛ поступило 12 осіб, (з них вакцинованих – 1), виписано – 6, померло – 1.

5 МКЛ поступило 9 осіб, (з них вакцинованих – 0), виписано – 15, померло – 3.

Всього у Львові та області 144 865 людей уже подолали коронавірус, 4446 інфікованих, на жаль, померли.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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