Коронавірус у Львові та області: статистика на 16 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 16 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 8 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 16 лютого, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 295 970 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 465 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 2867 ПЛР-тестів. Відтак, 919 – позитивні, з них львів’ян – 216", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 367 пацієнтів: 347 з них має COVID-19, 34 – у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 35 осіб, (з них вакцинований – 1), виписано – 86, померло – 8.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 9 хворих (не вакциновані), виписано – 14, ніхто не поме;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 19 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 54, померло – 7;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 2 хворих (не вакциновані), виписано – 6, помер – 1;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 5 хворих (не вакциновані), виписано – 12, ніхто не помер.

14 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 576 ПЛР-тестів. Відтак 736 – позитивні, з них львів’ян – 240.

15 лютого - 1 627 ПЛР-тестів. Відтак 999 – позитивні, з них львів’ян – 149.

Перші українці отримали нові ліки від коронавірусу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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