Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 грудня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 5 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 6 грудня, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 212 079 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5604 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 957 ПЛР-тестів, з яких 214 – позитивні​​​​. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 410 пацієнтів: 398 з них має COVID-19, 56 – у реанімації, 45 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 13 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 5, померло – 5.

Із них:

у ЛШМД поступиkj 7 хворих (з них вакцинованих – 1), виписано – 4, померло – 3.

у 8 МКЛ поступило 3 хворих (з них вакцинованих – 1), нікого не виписано, помер – 1.

у 1 МКЛ поступило 1 хворий (не вакцинований), виписано – 1, помер – 1.

у 5 МКЛ поступило 2 хворих (ніхто не вакцинований), нікого не виписано, ніхто не помер.

Вчора, 5 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 1041 ПЛР-тест, з яких 259 – позитивні. Серед них львів’ян – 77.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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