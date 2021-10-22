Коронавірус у Львові та області набирає обертів: статистика на 22 жовтня

Коронавірус у Львові та області набирає обертів: статистика на 22 жовтня

За минулу добу від COVID-19 померли 18 мешканців Львівщини.

Станом на ранок 22 жовтня у Львові та області виявили 1 647 нових випадків коронавірусу, із них 684 - львів'яни. Такий показник на 259 інфікованих людей більший, ніж був вчора, 21 жовтня.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 жовтня

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

За минулу добу від COVID-19 помер 18 мешканців Львівщини, вилікувались - 309 людей. Лабораторні центри провели 3 102 ПЛР-тест.

Загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії на COVID-19 у Львівській області, – 169 220, померла - 4 351 особа, одужали - 141 575 людей.

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, у Львові та області було підтверджено 1 388 нових випадків коронавірусу за добу. З них 605 - мешканці Львова. Було проведено 3 433 ПЛР-тестів.

Коронавірус в Україні: новий антирекорд – 24 тисячі хворих на коронавірус за добу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання