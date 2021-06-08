Коронавірус у Львові та області 8 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 підтвердили ще у 59 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 8 червня, продовжує поширюватися невисокими темпами. Так, за попередню добу у регіоні провели 1312 досліджень на коронавірус, з них – 59 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 1

Львівський: 38 (м. Львів – 27)

Стрийський: 6

Яворівський: 7

Червоноградський: 4

Самбірський: 3

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 525 осіб. Померло – 3597 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 589 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що за попередню добу у Львівській області провели 280 досліджень на коронавірус, із них було 19 позитивних результатів.

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