Коронавірус у Львові та області 8 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 підтвердили ще у 59 осіб.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 8 червня, продовжує поширюватися невисокими темпами. Так, за попередню добу у регіоні провели 1312 досліджень на коронавірус, з них – 59 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 0
Золочівський: 1
Львівський: 38 (м. Львів – 27)
Стрийський: 6
Яворівський: 7
Червоноградський: 4
Самбірський: 3
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 525 осіб. Померло – 3597 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 589 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що за попередню добу у Львівській області провели 280 досліджень на коронавірус, із них було 19 позитивних результатів.