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Коронавірус у Львові та області 25 червня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 25 червня: скільки людей захворіло

unsplash.com

За добу COVID-19 виявили ще у 32 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 25 червня, продовжує поширюватися низькими темпами. Так, за попередню добу в регіоні провели 626 досліджень на коронавірус, з них – 32 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 1
Золочівський: 1
Львівський: 20 (м. Львів – 12)
Стрийський: 5   
Яворівський: 3   
Червоноградський: 2   
Самбірський:  

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 346 осіб. Померло – 3649 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 442 особи", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що у Львові та області провели 1082 дослідження на коронавірус, з них було 48 позитивних результатів. 

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