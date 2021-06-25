Коронавірус у Львові та області 25 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 виявили ще у 32 осіб.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 25 червня, продовжує поширюватися низькими темпами. Так, за попередню добу в регіоні провели 626 досліджень на коронавірус, з них – 32 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 1
Золочівський: 1
Львівський: 20 (м. Львів – 12)
Стрийський: 5
Яворівський: 3
Червоноградський: 2
Самбірський: 0
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 346 осіб. Померло – 3649 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 442 особи", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що у Львові та області провели 1082 дослідження на коронавірус, з них було 48 позитивних результатів.