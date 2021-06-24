Коронавірус у Львові та області 24 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 підтвердили ще у 48 осіб.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 24 червня, продовжує поширюватися низькими темпами.
Так, за попередню добу у регіоні провели 1082 дослідження на коронавірус, з них – 48 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 1
Золочівський: 3
Львівський: 30 (м. Львів – 27)
Стрийський: 6
Яворівський: 2
Червоноградський: 3
Самбірський: 3
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 314 осіб. Померло – 3647 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 979 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, в Україні зафіксували перші випадки агресивнішого та заразнішого варіанту коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар Ради РНБО Олексій Данілов, хворі — 66-річна мати і 16-річна дитина, які повернулися з Росії.