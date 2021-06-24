Коронавірус у Львові та області 24 червня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 24 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 підтвердили ще у 48 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 24 червня, продовжує поширюватися низькими темпами.

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Так, за попередню добу у регіоні провели 1082 дослідження на коронавірус, з них – 48 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 1

Золочівський: 3

Львівський: 30 (м. Львів – 27)

Стрийський: 6

Яворівський: 2

Червоноградський: 3

Самбірський: 3

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 314 осіб. Померло – 3647 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 979 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, в Україні зафіксували перші випадки агресивнішого та заразнішого варіанту коронавірусу "Дельта". Як повідомив секретар Ради РНБО Олексій Данілов, хворі — 66-річна мати і 16-річна дитина, які повернулися з Росії.

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