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Коронавірус у Львові та області 23 червня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 23 червня: скільки людей захворіло

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 52 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 23 червня, демонструє невелике зростання.

Так, за попередню добу у регіоні провели 392 дослідження на коронавірус, з них – 52 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0
Золочівський:   
Львівський: 36 (м. Львів – 34)
Стрийський: 6  
Яворівський: 4
Червоноградський: 0
Самбірський: 5  

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 266 осіб. Померло – 3640 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 587 осіб", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, 22 червня у Львові та області коронавірусну інфекцію виявили у 14 осіб. 

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