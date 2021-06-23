Коронавірус у Львові та області 23 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 виявили ще у 52 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 23 червня, демонструє невелике зростання.

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Так, за попередню добу у регіоні провели 392 дослідження на коронавірус, з них – 52 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 1

Львівський: 36 (м. Львів – 34)

Стрийський: 6

Яворівський: 4

Червоноградський: 0

Самбірський: 5

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 266 осіб. Померло – 3640 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 587 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, 22 червня у Львові та області коронавірусну інфекцію виявили у 14 осіб.

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