Коронавірус у Львові та області 22 червня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 виявили ще у 14 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 22 червня, демонструє спад.

Так, за добу у регіоні провели 489 досліджень на коронавірус, з них – 14 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 0

Львівський: 12 (м. Львів – 11)

Стрийський: 2

Яворівський: 0

Червоноградський: 0

Самбірський: 0

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 214 осіб. Померло – 3634 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 718 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, небезпечний штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу.

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