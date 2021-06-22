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Коронавірус у Львові та області 22 червня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 22 червня: скільки людей захворіло

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 14 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 22 червня, демонструє спад.

Так, за добу у регіоні провели 489 досліджень на коронавірус, з них – 14 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0  
Золочівський: 0  
Львівський: 12 (м. Львів – 11)
Стрийський: 2     
Яворівський: 0
Червоноградський: 0
Самбірський: 0   

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 214 осіб. Померло – 3634 людини. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 718 осіб", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, небезпечний штам "Дельта" зафіксували більш ніж в 90 країнах світу. 

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