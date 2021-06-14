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Коронавірус у Львові та області 14 червня: де та скільки виявили нових хворих

Коронавірус у Львові та області 14 червня: де та скільки виявили нових хворих

unsplash.com

За добу COVID-19 підтвердили ще у 16 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 14 червня, продовжує демонструвати спад.

Так, за попередню добу у регіоні провели 450 досліджень на коронавірус, з них – 16 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0  
Золочівський: 5
Львівський:  (м. Львів – 9)
Стрийський: 1
Яворівський:  0
Червоноградський:  1    
Самбірський:  0

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 968 осіб. Померло – 3618 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 227 осіб", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, раніше головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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