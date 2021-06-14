Коронавірус у Львові та області 14 червня: де та скільки виявили нових хворих

За добу COVID-19 підтвердили ще у 16 осіб.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 14 червня, продовжує демонструвати спад.
Так, за попередню добу у регіоні провели 450 досліджень на коронавірус, з них – 16 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 0
Золочівський: 5
Львівський: (м. Львів – 9)
Стрийський: 1
Яворівський: 0
Червоноградський: 1
Самбірський: 0
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 968 осіб. Померло – 3618 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 227 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, раніше головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.