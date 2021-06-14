Коронавірус у Львові та області 14 червня: де та скільки виявили нових хворих

За добу COVID-19 підтвердили ще у 16 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 14 червня, продовжує демонструвати спад.

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Так, за попередню добу у регіоні провели 450 досліджень на коронавірус, з них – 16 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 5

Львівський: (м. Львів – 9)

Стрийський: 1

Яворівський: 0

Червоноградський: 1

Самбірський: 0

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 968 осіб. Померло – 3618 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 227 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, раніше головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська заявила, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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