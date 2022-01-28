Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди: статистика на 28 січня

Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди: статистика на 28 січня

За добу у міських ковід-лікарнях померла одна людина.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 28 січня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 250 166 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6185 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 6662 ПЛР-тести. Відтак, 2793 – позитивні, з них львів’ян – 1247", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 449 пацієнтів: 429 з них мають COVID-19, 30 – у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшла 71 особа, (з яких вакцинованих – 16), виписано – 34, помер – 1.

З них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 14 хворих (не вакциновані), виписано – 13, ніхто не помер;

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 35 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 10, помер – 1;

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 12 хворих (з них вакцинованих – 7), виписано – 11, ніхто не помер;

до ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 10 хворих (з них вакцинованих – 4), нікого не виписано, ніхто не помер.

Нагадаємо, вчора, 27 січня, лабораторні центри провели 7080 ПЛР-тестів. Відтак, 2696 – позитивні, з них львів’ян – 1167.

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