Коронавірус у Львові: скільки хворих станом на 30 червня

Коронавірус у Львові: скільки хворих станом на 30 червня

За добу COVID-19 виявили ще у 30 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області 30 червня продовжує поширюватися низькими темпами.

Так, за попередню добу в регіоні провели 882 дослідження на коронавірус, з них – 30 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 6

Золочівський: 1

Львівський: 16 (м. Львів – 15)

Стрийський: 1

Яворівський: 5

Червоноградський: 0

Самбірський: 1

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 425 осіб. Померло – 3650 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 606 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, 29 червнвя повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 535 досліджень на коронавірус, з них було 5 позитивних результатів.

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