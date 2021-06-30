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Коронавірус у Львові: скільки хворих станом на 30 червня

Коронавірус у Львові: скільки хворих станом на 30 червня

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 30 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області 30 червня продовжує поширюватися низькими темпами.

Так, за попередню добу в регіоні провели 882 дослідження на коронавірус, з них – 30 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло: 

Дрогобицький: 6   
Золочівський: 1
Львівський: 16  (м. Львів – 15)
Стрийський: 1
Яворівський: 5 
Червоноградський:  0
Самбірський:  1 

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 425 осіб. Померло – 3650 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 606 осіб", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, 29 червнвя повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 535 досліджень на коронавірус, з них було 5 позитивних результатів

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