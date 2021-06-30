Коронавірус у Львові: скільки хворих станом на 30 червня

За добу COVID-19 виявили ще у 30 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та області 30 червня продовжує поширюватися низькими темпами.
Так, за попередню добу в регіоні провели 882 дослідження на коронавірус, з них – 30 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 6
Золочівський: 1
Львівський: 16 (м. Львів – 15)
Стрийський: 1
Яворівський: 5
Червоноградський: 0
Самбірський: 1
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 425 осіб. Померло – 3650 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 606 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, 29 червнвя повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 535 досліджень на коронавірус, з них було 5 позитивних результатів.