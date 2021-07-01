Коронавірус у Львові та області 1 липня: скільки людей захворіло

Коронавірус у Львові та області 1 липня: скільки людей захворіло

За добу COVID-19 виявили ще у 29 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 1 липня, демонструє тенденцію до спадання. Так, станом на 08:00 у регіоні уже 137 454 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1290 ПЛР-тестів, з яких 29 – позитивні результати. Серед них – 8 мешканців Львова", - розповіли у міськраді.

Загалом, 132 872 людини вже одужали, 3650, на жаль, померли.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що за попередню добу в регіоні провели 882 дослідження на коронавірус, з них було 30 позитивних результатів.

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