Коли можуть відкрити аеропорт у Львові: важлива заява керівництва

У квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити для авіаційних польотів міжнародний аеропорт. Серед інших ймовірних дат відкриття неба — літо.

Про це розповіла гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська виданню "Високий замок".

Наразі готові працювати у Львові п’ять-сім авіакомпаній. Також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України — ужгородського.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT", — сказала Романовська.

З її слів, наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі.

"Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", - додала вона.

Нагадаємо, в Україні вже майже 3 роки цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії і закрите небо. Однак час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про можливість відкриття аеропортів у західних регіонах країни, оскільки там, як вважають, ситуація безпечніша.

Торік повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" повноцінно запрацює лише за умови повної безпеки в повітряному просторі України. Нині ж аеропорт намагається зберегти кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент. Про таке поінформував генеральний директор "Міжнародного аеропорту Бориспіль" Олексій Дубревський.

Дубревський розповів, що нині до роботи аеропорту залучені 3 тисячі 505 працівників. Однак наголосив, що про повноцінне відновлення роботи міжнародного аеропорту наразі не йдеться.

Читайте також: