Киянка відкрила у центрі Львові фальшивий обмінник валют і вкрала в чоловіка 19 тисяч доларів: фото

Киянка відкрила у центрі Львові фальшивий обмінник валют і вкрала в чоловіка 19 тисяч доларів: фото

Поліцейські викрили гастролерку з Києва, яка ошукала львів’янина на 19 тисяч доларів.

37-річна мешканка Києва облаштувала на вулиці Під Дубом у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют. Шахрайка ошукала чоловіка на 19 тисяч доларів, вона взяла у нього гроші для обміну та раптово втекла з ними через задній вихід. Інцидент стався 29 листопада.

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Як розповіли у пресслужбі поліції Львівщии, зловмисниця діяла разом зі спільниками. Вони заздалегідь орендували приміщення та облаштували у центрі Львова фіктивний пункт обміну валют з імітаційними засобами: таблицею із курсом валют, апаратом для перерахунку грошей, фальшивими грошима для створення видимості здійснення послуг обміну валют.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Касирка користувалася перукою чорного кольору та використовувала підроблені документи. Своїх жертв зловмисниця шукала в Мережі, подавала онлайн-оголошення про обмін великої суми іноземної валюти, пропонуючи занижений курс.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Після того, як жінка обікрала "клієнта", вона втекла до Києва, де її і затримали.

Правоохоронці вивчили відео з камер спостереження і встановили помешкання, яке зловмисниця орендувала у Львові, та транспорт, на якому пересувалась.

6 грудня під час обшуків за місцем її проживання у Києві правоохоронці виявили та вилучили речові докази її злочинів.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб.

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