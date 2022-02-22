Кинулась під потяг: загиблою на залізниці у Львові виявилась 14-річна школярка

Кинулась під потяг: загиблою на залізниці у Львові виявилась 14-річна школярка

За попередніми даними, дівчина вкоротила собі віку.

Правоохоронці встановили особу загиблої, яку збив потяг "Львів-Чернівці" в районі Сихова. Нею виявилась 14-річна учениця однієї з львівських шкіл.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"Сьогодні, 22 лютого, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від машиніста пасажирського потяга сполученням "Чернівці-Львів" про те, що близько 10:00 на залізничному переїзді в районі Сихова під колеса потяга кинулась дівчина, яка від отриманих травм померла", - йдеться у повідомленні.

Загиблою виявилась учениця однієї з львівських шкіл віком 14 років. Попередньо встановлено, що дівчина могла кинутись під потяг з наміром вкоротити собі віку.

Поліцейські встановлюють обставини її смерті. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, потяг збив дівчину близько 09:50 год. на залізничній станції "Сихів", що на вул. Зелена, 308.

Потяг врізався у лісовоз: причіп розірвало на шмаття, а кабіну локомотива пробило колодами

Читайте також: