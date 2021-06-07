Кинула мама: у Львові 3-річний хлопчик посеред ночі прийшов до сусідів (фото)

Дитина сама вночі залишилась у квартирі.

У ніч на понеділок, 7 червня, у Львові 3-річний заплаканий хлопчик прийшов до сусідів, адже залишився вдома один. Двері у його квартиру були навстіж відчиненими.

"Близько 3-ї години ночі патрульні прибули на виклик на вулицю Виговського. Небайдужі громадяни повідомили, що у двері їхньої квартири серед ночі постукав хлопчик і сказав, що його залишила мама. Дитина стояла поруч із заявниками й плакала. Подружжя вказало на помешкання з відчиненими навстіж дверима, де мешкає дитина", - розповіли у патрульній поліції Львівської області.

Правоохоронці зайшли з хлопчиком у вказану квартиру, однак там нікого не було. Інспектори заспокоїли малюка і розпитали інформацію про маму. Він назвав її ім'я, однак не знав, куди вона пішла.

Правоохоронці з'ясували номер телефону матері. 34-річна жінка повідомила, що змушена працювати вночі, бо вдень сидить із 3-річним сином.

"Патрульні дочекалися на матір та провели з нею профілактичну бесіду про неприпустимість таких дій. Інформацію про цей інцидент передали відділу ювенальної превенції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Черкасах 4-річний хлопчик ледь не випав з багатоповерхівки, поки мама надавала інтимні послуги за гроші.

Лишила дітей у таборі безхатьків: горе-мати знайшлась, а потім знову зникла

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання