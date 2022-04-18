Кількість загиблих зросла: голова ОВА розповів про ракетні удари по Львову та у що цілились окупанти з РФ

Кількість загиблих зросла: голова ОВА розповів про ракетні удари по Львову та у що цілились окупанти з РФ

Окупанти вдарили по закинутих складах та шиномонтажу.

Через ракетні удари по Львову загинуло уже семеро людей, 11 - постраждало, серед яких є дитина.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА зазначив, що по Львові з Каспійського регіону випустили чотири крилаті ракети.

"Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю", - пояснив Козицький.

Станом на зараз кількість людей, яких у Львові вбили російські окупанти, зросла до 7 осіб.

"Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися. Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби", - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше мер Львова повідомляв, що через дії російських вбивць загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них одна дитина.

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