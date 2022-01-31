Кілька разів встромила ножа у спину: неподалік Львова жінка вбила 39-річного чоловіка (фото)

Між парою стався конфлікт.
У селищі Івано-Франкове Яворівського району, що неподалік Львова, 45-річна жінка зарізала свого 39-річного співмешканця. Вбивство сталося в одному з місцевих приватних будинків.
Про це поінформувала пресслужба поліції Львівщини.
Повідомлення про вбивство правоохоронці отримали у неділю, 30 січня.
На місці події поліцейські виявили тіло 39-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що того дня близько 18:00, під час розпивання спиртного, у загиблого виник конфлікт з його 45-річною співмешканкою, під час якого жінка завдала йому кількох ударів ножем у спину, від яких чоловік помер.
Зловмисницю затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.
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