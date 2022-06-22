Керівник будівельної компанії привласнив 2 млн грн, призначених для реконструкції собору святого Юра у Львові

СБУ викрали масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для реставрації території Архикатедрального собору св. Юра у Львові.
Служба безпеки України оголосила про підозру керівнику будівельної компанії щодо привласнення понад 2 млн грн на реконструкцію собору святого Юра у Львові.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Махінацію провернула одна з будівельних компаній міста, яка виграла тендер. Як стало відомо, керівництво організації вносило до фінансової документації недостовірні відомості щодо обсягу та вартості проведених робіт і матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Готуються матеріали для обрання йому запобіжного заходу. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності й інших осіб задіяних у правопорушенні.
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