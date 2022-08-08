Катались на авто та накинулись на 14-річну: на Львівщині чоловік та підліток зґвалтували дівчинку 

У Львівській області засудили 32-річного чоловіка та 16-річного підлітка.

Зловмисники побили і зґвалтували 14-річну дівчинку.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, злочин стався наприкінці лютого 2021 року. Тоді група підлітків, серед яких був дорослий чоловік, каталась на автомобілі. Вони розпивали алкоголь. Коли підозрювані та потерпіла залишились на одинці, то зловмисники накинулись на 14-річну дівчинку та зґвалтували потерпілу.

Підозрювані у суді провину не визнали, проте слідство довело їхню винуватість. Зловмисникам інкримінували ч. 3 ст. 152 КК України. Їх засудили до 7 та 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому почнуть судити місцевого мешканця, який зламав двері в туалеті ТРЦ та зґвалтував дитину.

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