Кардинал особисто привіз до Львова автомобіль швидкої допомоги від Папи Римського: відео

Кардинал особисто привіз до Львова автомобіль швидкої допомоги від Папи Римського: відео

Кардинал розповів, що він захоплюється українським народом.

Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський провів за кермом 22 години і особисто привіз у Львів подарунок від Папи Римського Франциска – автомобіль швидкої допомоги.

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Про це повідомив голова Львівської ВЦА Максим Козицький.

Автомобіль передали одному із медзакладів Львівщини.

"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", - повідомив Козицький.

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