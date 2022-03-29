Кардинал особисто привіз до Львова автомобіль швидкої допомоги від Папи Римського: відео

Кардинал розповів, що він захоплюється українським народом.
Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський провів за кермом 22 години і особисто привіз у Львів подарунок від Папи Римського Франциска – автомобіль швидкої допомоги.
Про це повідомив голова Львівської ВЦА Максим Козицький.
Автомобіль передали одному із медзакладів Львівщини.
"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", - повідомив Козицький.
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