Кадрові зміни в обласних військкоматах: керівником ТЦК і СП у Львові став Герой України

41-річний полковник Чаюк брав участь в АТО і ООС, а у квітні 2022 року отримав звання Героя України.

Новим керівником Львівського обласного ТЦК і СП став Герой України, заступник командира 128-ї бригади, полковник Денис Чаюк. Це сталось після того, як президент Зеленський своїм указом звільнив усіх попередніх обласних військкомів.

Про це повідомили в Львівському обласному ТЦК і СП.

Пресслужба Львівського обласного ТЦК і СП повідомила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний призначив нового головного військкома Львівської області. Ним став Денис Чаюк.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса Чаюка", - йдеться у повідомленні.

Новий головний військком Львівщини Денис Чаюк: що про нього відомо

41-річний Денис Чаюк був заступником командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він брав участь в АТО та ООС, зокрема у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве.

24 лютого 2022 року повномасштабну війну Росії проти України зустрів на полігоні в Дніпропетровській області. Там поблизу місця дислокації військових прилетіли дві ворожі ракети.

25 лютого 2022 року брав участь у боях під Мелітополем, прикриваючи відхід з міста Нацгвардії, його група стримувала російські колони.

Далі батальйонна тактична група Чаюка відійшла спочатку на лінію оборони Василівка—Токмак, через дві доби — на лінію Кам’янське—Оріхів.

22 березня на Запоріжжі отримав осколкове поранення ноги.

24 квітня 2022 року президент Зеленський своїм указом удостоїв Чаюка званням Героя України.

Перевірка усіх обласних ТЦК в СП

Попередній керівник Львівського обласного ТЦК і СП Олександр Тіщенко втратив свою посаду після масштабних перевірок військкоматів в Україні.

Зазначимо у серпні 2023 року рішенням РНБО було ухвалено перевірки усіх обласних ТЦК та СП. Після цього президент Зеленський своїм указом звільнив усіх очільників обласних військкоматів в Україні. Президент таким чином ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України". На початку серпня 2023 року було відкрито вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та СП, а також оголошено 33 підозри.

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