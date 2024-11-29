Історичний день для Львівщини: в ОВА зробили заяву про Московський патріархат

Львівська область "очистилась" від релігійних громад, які підпорядковуються Московському патріархату.

Львівська область стала першою в Україні, де більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади Московського патріархату. До початку російської агресії 2014 року в регіоні було 66 таких релігійних громад.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні історичний день для Львівщини – регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату", – йдеться в заяві голови ОВА.

Він зазначив, що Львівська область стала першою в Україні, де більше немає жодної зареєстрованої "релігійної громади РПЦвУ".

Як повідомив Козицький, до початку російської агресії проти України 2014 року на Львівщині було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року таких громад було 54.

За час повномасштабної війни 27 громад приєдналися до Православної церкви України, ще 27 – припинили діяльність за власною настановою.

Очільник Львівської ОВА висловив сподівання, що громад МП не залишиться і в інших областях України.

"Щиро сподіваюсь, що релігійні громади московського патріархату у інших областях нашої держави не чекатимуть реалізації норм Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а нарешті розірвуть зв'язки зі структурою кривавих московських попів", – йдеться в заяві Козицького.

До слова, за результатами вересневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 80% громадян підтримують заборону Російської церкви в Україні.

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