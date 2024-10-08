Інсульт у перший тиждень життя: у Львові хірурги провели операцію і врятували немовля

Аби врятувати малюка вагою всього в 2,5 кг, нейрохірурги виконали новонародженому операцію на головному мозку.

У Львові нейрохірурги виконали операцію на головному мозку новонародженій дитині, у якої стався інсульт.

Хлопчик Дениско народився на два тижні раніше, ніж планувалося, із запаленням легень. Ще за кілька днів, під час УЗД, медики виявили, що в малюка стався крововилив у мозок, тобто інсульт. Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

Коли в дитини почав проявлятися набряк, її терміново скерували до нейрохірургів Дитячої лікарні Святого Миколая.

Медики діагностували малюкові гідроцефалію, яку в народі називають "водянкою головного мозку". Це внутрішньочерепне скупчення спинномозкової рідини, що без втручання неминуче призводить до ушкодження органу.

Нейрохірурги вирішили негайно оперувати Дениска, хоч хлопчику тоді не було й місяця, а важив він лише 2,5 кілограма.

Після двох операцій малюкові стало ліпше, але він іще якийсь час мусить перебувати у лікарні з мамою. Від появи хлопчика на світ минуло понад 2 місяці, але вдома вони ще не були, розповіли в лікарні.

Дениско з мамою та своїми рятувальниками / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Лікарня також відкрила збір на новий нейроендоскоп, оскільки апарат, за допомогою якого оперували Дениска, "за роки роботи вже майже повністю вичерпав свій ресурс".

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що через війну та стрес інсульти в Україні значно "помолодшали".

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