Інфікованих коронавірусом у Львові й області дедалі більше: статистика на 21 січня

Інфікованих коронавірусом у Львові й області дедалі більше: статистика на 21 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 304 пацієнти.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 21 січня, продовжує нарощувати темпи поширення.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 232993 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6130 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели провели 4348 ПЛР-тестів. Відтак, 1989 – позитивні, з них львів’ян – 894", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 304 пацієнти: 277 з них має COVID-19, 23 – у реанімації, 23 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшла 71 особа, (з яких вакцинованих – 11), виписано – 20, померло – 8.

Із них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 23 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 37 хворих (з них вакцинованих – 7), виписано – 14, померло – 7.

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 11 хворих (з них вакцинованих – 4), виписано – 6, ніхто не помер.

до ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) ніхто не надійшов, нікого не виписано, помер – 1.

Вчора, 20 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 4378 ПЛР-тестів. Відтак, 1440 – позитивні, з них львів’ян – 763.

В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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