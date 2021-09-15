Хворих на коронавірус не виявили: у львівській школі і садочку провели експрес-тестування

Хворих на коронавірус не виявили: у львівській школі і садочку провели експрес-тестування

Тестували, зокрема, всіх не вакцинованих вчителів.

У вівторок, 14 вересня, у Львові провели експрес-тестування на коронавірус у школі №99 і в дитячому садочку №133. Тестовий скринінг не виявив жодного позитивного результату.

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Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Тести робили для визначення вибірки поширення коронавірусу у закладах освіти.

Аналізи на коронавірус зробили всі невакциновані працівники школи №99, а також два класи десятикласників. Жодного позитивного результату тести не показали.

Також проводили тестування вихователів у дитячому садочку №133, де також позитивних тестів не було.

За словами керівниці управління освіти Львова Зоряни Довганик, ситуація із поширення коронавірусу у закладах освіти змінюється. Якщо минулого року більше хворіли педагоги, то зараз – діти.

"Минулого тижня було 11 працівників закладів освіти із Covid-19, станом на сьогодні їх є 13. Динаміка по учнях значно разючіша: минулого тижня хворих було близько 17, то сьогодні – 48. Відтак, минулого тижня 14 класів перейшли на дистанційну форму навчання, зараз ж таких класів є 33", - сказала Зоряна Довганик.

Нагадаємо, коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 вересня, демонструє зростання. За минулу добу в області виявили 294 нових випадків інфікування, а у Львові – 107. Загалом проведено 1813 досліджень методом ПЛР.

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