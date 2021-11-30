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Хуртовина, ожеледиця та мокрий сніг: у Львові попередили про негоду в перший день зими

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Хуртовина, ожеледиця та мокрий сніг: у Львові попередили про негоду в перший день зими

Associated Press

Через негоду в Львові цілодобово чергуватиме снігоприбиральна техніка. 

У Львові 1 грудня очікується негода. У місті буде хуртовина, ожеледиця, сніг та сильний вітер. 

Про це повідомили у Львівській міській раді. 

У перший день зими у Львові очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Буде сніг та мокрий сніг.

У міській раді відзначають, що через негоду в Львові цілодобово чергуватиме снігоприбиральна техніка. 

"За необхідності, техніка готова виїхати для посипання протиожеледними матеріалами магістральних вулиць, підйомів, мостів", - повідомили у Львівській міській раді. 

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