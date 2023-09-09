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"Ху**во ти воював": у Львові чоловік накинувся на військового на дорозі – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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590
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"Ху**во ти воював": у Львові чоловік накинувся на військового на дорозі – відео

Чоловік, який накинувся на військового на дорозі у Львові / Фото: скриншот

У Львові місцевий житель накинувся з лайкою на українського військового.

У Львові стався скандал за участю військового та місцевого мешканця, який накинувся на захисника через конфлікт на дорозі.   

Відповідне відео поширили у Мережі.

Так, львів'янин звинуватив солдата Збройних сил України у нібито порушенні правил дорожнього руху і заявив, що той погане воює. 

"Ти, що, військовий? Ху**во ти воював. Якби ти не був воєнний, я би тобі, бл*ть…", – пред'явив чоловік військовому.

"Ти шо, воєнний? Ху**во ти воював": у Львові неадекват накинувся на військового на дорозі

"Ти шо, воєнний? Ху**во ти воював": у Львові неадекват накинувся на військового на дорозі

Нагадаємо, на Львівщині судимуть офіцера, який побив військового: що йому загрожує.

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Дата публікації
Перегляди
590
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