"Ху**во ти воював": у Львові чоловік накинувся на військового на дорозі – відео

У Львові місцевий житель накинувся з лайкою на українського військового.
У Львові стався скандал за участю військового та місцевого мешканця, який накинувся на захисника через конфлікт на дорозі.
Відповідне відео поширили у Мережі.
Так, львів'янин звинуватив солдата Збройних сил України у нібито порушенні правил дорожнього руху і заявив, що той погане воює.
"Ти, що, військовий? Ху**во ти воював. Якби ти не був воєнний, я би тобі, бл*ть…", – пред'явив чоловік військовому.
Нагадаємо, на Львівщині судимуть офіцера, який побив військового: що йому загрожує.
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