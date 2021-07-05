Хотів стрибнути з вежі на стадіоні: 20-річний хлопець з Львівської області намагався вчинити самогубство (фото)

Поліцейський відмовив молодика від суїциду.
На Львівщині 20-річний мешканець Дрогобича намагався вчинити самогубство. Молодик у суботу, 3 липня, виліз на освітлювальну вежу спортивного стадіону, звідки хотів стрибнути донизу.
Як розповіли сьогодні, 5 липня, у пресслужбі поліції Львівської області, про інцидент правоохоронці дізнались близько 9:00.
"За вказаною адресою негайно виїхали: група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу чоловіка на вежі - 20-річного жителя міста, та вступили з ним у перемовини", - розповіли у поліції.
Під час тривалої розмови оперативник кримінальної поліції переконав молодика відмовитись від наміру вкоротити собі життя та допоміг йому спуститись донизу.
Зараз врятованим опікуються медики.
Нагадаємо, у Чернігівській області врятували 17-річного самогубцю, який хотів вистрибнути з 9 поверху через проблеми в особистому житті.