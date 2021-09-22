Хотів працевлаштувати 50 жінок: у Львові поляк віз українок на роботу до німецького борделю

Жінки погодились на пропозицію через погане фінансове становище.

У Львові судили громадянина Польщі, який вербував українок для роботи в німецькому борделі. Чоловік знаходив жінок, які перебувають у матеріальній скруті та обіцяв їм заробіток в розмірі 1000-1500 євро на тиждень.

Також читайте У Миколаївській області директор готельного комплексу організував бордель: хто працював і що робили

Про це йдеться у рішенні Личаківського районного суду м. Львова.

Одна із жінок розповіла, що вона познайомилась із іноземцем, який пообіцяв їй великі заробітки за кордоном. Оскільки жінка перебувала в скрутному становищі та сама виховувала малолітню дитину, погодилась на цю пропозицію. Тоді чоловік запропонував знайти для цієї роботи ще кількох дівчат, а якщо все вийде, то він заявив, що може відправити у бордель до 50 українок. Для роботи вона знайшла ще 3 знайомих.

Поляк двічі зустрічався з чотирма українками. За даними поліції, він їм обіцяв офіційну роботу в німецькому борделі.

"На запитання дівчат обвинувачений чітко повідомляє умови праці та проживання дівчат в Німеччині. Іноземець також, що ніхто не забере їхні паспорти чи гроші. За роботу дівчатам обіцяли 1000-1500 євро за тиждень. Також гроші за додаткові сексуальні послуги дівчата можуть залишати собі", - йдеться у судовому вироку.

Українкам обіцяли видати фальшиві польські паспорти та гарантували медичну допомогу.

Троє дівчат погодились на роботу в борделі через наявність малих дітей, борги та відсутність роботи. Одна ж жінка пояснила, що у неї є гроші, оскільки її отримує її хлопець, а мати займається підприємницькою діяльністю. Проте вона будує будинок, на яких витратила суттєву суму грошей, і їй потрібен підробіток.

Після розмов із поляком українки повинні були вирушити в місто Вроцлав, а звідти у Німеччину. Проте їх затримала поліція на кордоні. Як з'ясувалось, одна із дівчат звернулась до правоохоронців і вони весь час проводили слідчі дії. Дівчата визнали себе потерпілими, оскільки повірили підозрюваному, проте не отримали бажаного заробітку. Вони також зазначили, що підозрюваний на них не тиснув та не застосовував насильства.

Громадянин Польщі свою вину визнав частково та заявив, що одна із дівчат сама звернулась до нього із проханням знайти їй роботу в секс-індустрії. Згодом вона розповіла про своїх подруг, які перебувають в скрутному становищі та попросила і їх працевлаштувати. Чоловік ж переконує, що він про бордель дізнався з телебачення та Інтернету, щоб "допомогти українці". Натомість слідство ці слова спростувало, зазначивши, що саме підозрюваний перший запропонував цій дівчині роботу в борделі, після чого вона звернулась до правоохоронців.

Суд визнав іноземця винним та засудив його до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Суд врахував те, що в підозрюваного є дружина із проблемами зору та двоє дітей.

Нагадаємо, 23-річна дівчина влаштувала бордель в орендованій квартирі в Івано-Франківську.

Британського парламентаря упіймали на зв’язках із чоловіками-повіями

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання