Хотіли подивитись на риб: у Львові, де фіксують спалах COVID-19, люди стоять у чергах без масок та дистанції

Хотіли подивитись на риб: у Львові, де фіксують спалах COVID-19, люди стоять у чергах без масок та дистанції

Люди ігнорували правила карантину.

У Львові, де фіксують різкий спалах коронавірусу, у неділю, 6 лютого, люди стояли у черзі до океанаріуму без масок та дотримання дистанції.

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Про це пише "24 канал".

Довжелезні черги вишикувались у центрі міста на проспекті Шевченка з охочих подивитись на риб. Люди стояли на тротуарі без засобів індивідуального захисту та не дотримуючись дистанції. Багато хто з охочих потрапити до океанаріуму прийшли з дітьми.

24 канал

Водночас у лютому в Львові через спалах коронавірусу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантинні обмеження.

24 канал