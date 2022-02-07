Хотіли подивитись на риб: у Львові, де фіксують спалах COVID-19, люди стоять у чергах без масок та дистанції

Люди ігнорували правила карантину.
У Львові, де фіксують різкий спалах коронавірусу, у неділю, 6 лютого, люди стояли у черзі до океанаріуму без масок та дотримання дистанції.
Про це пише "24 канал".
Довжелезні черги вишикувались у центрі міста на проспекті Шевченка з охочих подивитись на риб. Люди стояли на тротуарі без засобів індивідуального захисту та не дотримуючись дистанції. Багато хто з охочих потрапити до океанаріуму прийшли з дітьми.
Водночас у лютому в Львові через спалах коронавірусу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантинні обмеження.