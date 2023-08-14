Хоче здійснити мрію мами: лікарі врятували 22-річного воїна, який пережив три інсульти і втратив руку

У Львові врятували 22-річного воїна ЗСУ Георгія Раскалея. Хлопець отримав тяжке поранення та пережив три інсульти, зупинку дихання і втратив руку.

Про це пише Перше медичне об'єднання Львова.

Георгій Раскалей родом з Ірпеня Київської області. Хлопець у 19 років пішов захищати Україну. Війна захисника застала на донецькому напрямку. Тоді йому зателефонувала мати та запитала, що робити, бо російські танки уже були біля їхнього дому, а у Георгія багатодітна родина - у нього є сестра і двоє братиків, молодшому з яких на той час було лише 3 роки. Тоді захисник порадив рідним їхати з міста. Родині вдалось успішно евакуюватись з Ірпеня.

Важке поранення Георгій отримав у травні 2023 року біля Бахмута. Тоді у його блінтаж прилетіла ворожа міна.

"Приліт - це останнє, що він пам’ятає про події того дня. Осколки посікли все тіло хлопця. На місці в нього стається три крововиливи у мозок. Першу допомогу Георгію надають побратими. Далі стабілізаційний пункт і лікарня Дніпра, де в захисника ще й зупиняється дихання. Праву руку, яку найбільше пошматували уламки міни, врятувати було неможливо, тож медикам довелося її ампутувати. В Дніпро до важко пораненого сина приїздить мама, відтоді вона весь час поруч", - повідомили медики.

До тями хлопець прийшов у лікарні в Києві. Там його стан був уже не критичний, але важкий. Георгій не міг сидіти навіть 20 секунд, а тому шанси на відновлення були мінімальними. Тоді його відправили до Львова.

Георгій Раскалей. Фото: Перше медичне об'єднання Львова.

"При надходженні стан пацієнта був складним. Георгій потребував сторонньої допомоги при пересуванні і обслуговуванні. Також його необхідна була корекція сну та інших фізіологічних процесів. Вже після 2 тижнів роботи нашої команди воїн зробив величезні успіхи. Він вже самостійно ходить без допомоги сторонніх. Щодня, активно займається із фізичними терапевтами і поступово фізіологічні процеси приходять в норму. Невдовзі він отримає протез та повернеться до повноцінного життя", - каже Андрій Андрош, лікуючий лікар Георгія.

У Львові захиснику України допомагають медики та його мати, яка була постійно з сином. Хлопець зазначає, що після одужання він мріє здійснити мрію матері - вирушити разом з нею у тур Європою.

Нагадаємо, під Львовом "через війну" чоловік зламав жінці щелепу.

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