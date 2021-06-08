"Громада вами "пишається": у Львівській області водоканал на бігбордах опублікував адреси боржників

Наступного місяця на бордах обіцяють вивісити нові адреси боржників.

Присоромити боржників. У Стрию на Львівщині водоканал розмістив по місту бігборди з адресами тих, хто не сплатив за воду. На кожному щиті два десятки адрес і суми боргів. Вони коливаються від шести до п’ятдесяти восьми тисяч гривень.

Про це 8 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вами "пишається" громада міста. Ось такі чотири борди повісили у Стрию в різних районах міста. На кожному рекламному щиті зо два десятки злісних неплатників.



А ще адреси і суми боргу. Цифри - від п’яти до п’ятдесяти восьми тисяч гривень. Загалом, кажуть у водоканалі, тих хто не платить, майже тисяча. А їхній спільний борг - майже 9 мільйонів гривень. Проте на рекламні щити потрапили не всі.



"Вибрали боржників з найбільшими боргами. Ну і частково тих, що не йшли на контакт з нашими контролерами. Може ми достукаємося до свідомості людей", - каже заступник директора КП "Стрийводоканал" Роман Палюк.

Новини України: у Стрию водоканал присоромив боржників, розписавши їхні адреси на рекламних щитах

Інформацію про борди з боржниками розмістили навіть на сторінці Стрийської міськради, бо таку публічну боротьбу в мерії схвалюють



"Населення користується тим, що ми не можемо відключати воду, як газовики чи обленерго. Бідніші люди пенсійного віку перші йдуть платити за комунальні послуги, а люди далеко не бідні не платять", - каже заступник міського голови Стрия Михайло Журавчак.



Проте самі містяни до ініціативи поставилися неоднозначно. Одні схвалюють:



"Чому я маю платити, а хтось користується не платити?"



А інші обурюються:



"Це неправильно вони роблять, це вони ганьблять своїх людей і своє місто. Я дивився, я теж маю борг. Я плачу щомісячний платіж і заборгованість, але так вийшло, що були такі часи, що було важко".



Дії водоканалу нагадують цькування і порушують закон, впевнений юрист Ярослав Жуковський.



"Інформація про місце проживання особи, інформація про її фінансовий стан - це інформація персонального характеру, яка охороняється Конституцією. Вона може поширюватися лише за згодою юридичної особи", - каже юрист Ярослав Жуковський.



Стягувати борги підприємство може лише через суд, каже юрист. Тим часом його колега з водоканалу розповідає, у суді вже 30 їхніх справ. Але новація з бігбордами теж має право на існування і закону не порушує.



"Персональні дані це - відомості, які дозволяють ідентифікувати конкретну особу. Ми ні власників, ні зареєстрованих осіб не вказували по тих адресах. Ідентифікувати по адресі людину не можна", - каже керівниця юридичного відділу КП "Стрийводоканал" Вікторія Ждуфер-Босик.



Втім, коли ми пішли за адресами, з'ясували, що зробити це нескладно. Як і почути причину утворення заборгованості.



"У мене донька тільки померла, як рік. Я по трохи плачу".



А за цією адресою ніхто не відповідає. Власники тут не живуть, пояснює сусідка, тому і накопичили борг. Але вже сплатили.



Рекламні щити з даними боржників висять у місті лише кілька днів. За цей час платити ніхто не кинувся, визнають у водоканалі. Але обіцяють, якщо борди, які коштують 18 тисяч гривень на місяць, матимуть ефект, наступного місяця на них з'являться нові адреси.

Нагадаємо, у Держстаті розповіли, скільки українці заборгували за комуналку.

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