Грибок, фекалії та сморід: на Львівщині батьки нарікають на укриття в школах та дитсадках

У Львівській області батьки дітей однієї з шкіл нарікають на укриття, в якому повинні перебувати діти на випадок повітряної тривоги.

У самому навчальному закладі бомбосховище може вмістити лише 50 дітей, решта - понад 7 сотень - бігтимуть у сусідні будинки. Батьки учнів вирішили проінспектувати укриття і жахнулися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це укриття, де б мали ховатися школярі під час ракетної загрози. Побачене – жахає. Стіни в грибку, сирість, сморід, підлоги як такої нема, з цементу зішкрібають фекалії. Про вентиляцію чи стільці - немає й мови. Мама учениці 11 класу Червоноградського ліцею каже, що в закладі є укриття, але тільки на півсотні дітей. А їх – 800. Тож знайшли найближчі - у двох житлових будинках поруч. Та перебувати там – навіть кілька хвилин небезпечно для здоров’я, певні батьки.

"Найперше, щоб мені хотілося туди привести - це психолога, на мою думку, звідти діти вийдуть ще більш травмовані, ніж від самих сирен", - каже мешканка міста Червоноград Людмила Лахман.

У самому ліцеї пояснюють, за ці укриття не відповідають.

"Я до ЖЕКу не маю ніякого стосунку і нікого права зробити там ремонт. Звичайно, що в такому стані, як воно є зараз, воно непридатне для перебування там дітей", - каже директорка Червоноградського ліцею Наталія Запісоцька.

Після екскурсії в будинкові укриття, батьки виклали відео в мережу. За кілька днів після – в підвалі уже почали робити ремонт. Але тільки косметичний.

Така ситуація з укриттями не тільки для цього ліцею. Це підвал у житловому будинку, куди б мали ховатися діти з садочка.

"Я коли це побачила і в мене ступор, що я маю робити. Я навіть вчора туди з нею не спустилася, чекала зовні, щоб не нажахати", - каже мешканка Червонограда Юлія Дроботюк.

В управлінні освіти кажуть, виділили чотириста тисяч гривень на укриття для шкіл. Але на підвали сусідніх багатоповерхівок не можуть, бо не на їхньому балансі.

"У нас підняття ґрунтових вод є вище ніж будь де, в нашому місці. Це мав бути навіть не ремонт, а реконструкція, всі мережі. І то в будь-який момент каналізація може забитися", - каже керівник відділу освіти Червонограда Ігор Гомонко.

Підприємство, яке відповідає за підвали, комунальне. Журналісти показали укриття міському голові. Він пообцяв виправити ситуацію.

Чому так пізно почали робити хоч косметичний ремонт – відповіді немає. А от на капремонт – із заміною мереж, щоб ніде не протікало визнають, грошей нема.

У Червонограді є 21 школа. І половина з них не має укриттів, кажуть в департаменті освіти. З садочками – ситуація ще гірша - із 15 тільки 3 – мають бомбосховища. Чи дозволить комісія відкривати заклади з такими укриттями поруч - ще не відомо. Та після побаченого, більшість батьків уже проголосували за онлайн навчання.

Нагадаємо, на Хмельниччині перед початком навчального року готові лише 20% укриттів у школах.

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